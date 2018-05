Gratis drank voor sfeermaker via app

“Om tien uur al naar het danscafé? Da’s veel te vroeg!” Die instelling is voor bijna iedere horecazaak een zeer groot probleem, stelt de Nederlander Johanan Fraanje. Met zijn app Gangmakerssociety heeft hij er iets op gevonden. In ruil voor gratis drank, zorgen ‘gangmakers’ ervoor dat cafés vroeger gevuld zijn. Na vele Nederlandse steden te hebben veroverd, komt Gangmakerssociety na de zomer ook naar Antwerpen en Gent.

Hoe werkt het? ”Jongeren kunnen zich aanmelden om Gangmaker te worden. In sommige steden krijgen we wel 1.000 aanmeldingen. We selecteren er altijd 200. Zij mogen een app downloaden, waar ze elke uitgaansavond bij één kroeg die meedoet kunnen laten weten dat ze komen. De gangmaker krijgt met zijn vriendenclub aldaar een gratis drankje, mits hij vroeg op de avond de zaal deels vult.” Meestal voor 22.00 uur of 23.00 uur. En dat heeft een aanzuigende werking. Dat gaat van mond tot mond.

Oude uitgaanscultuur

“Nee, we kunnen wel eerder naar de stad, hoor je dan... Want in die en die kroeg was het al vroeg heel gezellig vorige week. Het is beter voor de hele maatschappij. Want hoe later we uitgaan, hoe meer narigheid soms. Die oude uitgaanscultuur was zo verkeerd nog niet.”, verklaart Fraanje aan onze collega’s van De Stentor.

Parallelen met onderwijs

Hij ziet met het late uitgaansuur parallellen met het middelbare onderwijs. “Geen scholier wil de eerste leerling zijn die in het lokaal zit, wachtend op de leraar. Dan ben je netjes en haantje-de-voorste. Saai... Dus iedereen komt maar later. Wie wil er in een lege kroeg staan, het netste jongetje van de klas spelend?”

Contract

Kroegen die een beroep willen doen op Gangmakerssociety , kunnen een contract afsluiten met Dutch Entertainers, het bedrijf achter de app. ”Voor een paar tientallen euro’s in de maand hebben ze dé kans op extra klandizie.” "Het liefst werken we met maximum met drie cafés per stad. Anders wordt het te veel”, liet Fraanje optekenen aan Het Nieuwsblad. Na Nederland, plant hij na de zomer ook een uitbreiding naar Antwerpen en Gent.

'Gangmaker'

Onze collega’s van De Stentor spraken ook met Stéphane Stoelhorst, die werd geselecteerd als ‘gangmaker’ in de stad Deventer. “Ik gaf me op omdat ik normale tijden aanhang. Het hoeft voor mij niet meer zo achterlijk laat. Laat er maar eerder leven in de stad zijn. Ik ben nu vaak na het stappen tussen 04.00 en 07.00 uur thuis. Iedereen weet dat het pas rond middernacht gezellig druk wordt. Ik kan er prima mee leven als het stappen van tien tot twee uur zou zijn. Dan heb ik namelijk ook nog iets aan mijn zondag.”