Graspop even stilgelegd voor gewonde fan

De groep Avenged Sevenfold heeft vanavond op Graspop zijn set even stilgelegd omdat er een incident was in de moshpit. Een jongeman raakte even bewusteloos toen hij slecht neerkwam. Hij is intussen weer helemaal in orde en moest zelfs niet naar het ziekenhuis, de optredens zijn intussen weer hervat.

De jongen werd door de hulpdiensten geholpen die naast mainstage gepositioneerd stonden en dus onmiddellijk ter plaatse waren. Om die hun werk goed te laten doen, besloot Avenged Sevenfold de set even stil te leggen zodat het publiek plaats kon maken voor hulpverleners. De man werd gestabiliseerd en voelde zich meteen terug beter. Hij kon op het festival blijven.

De actie van de bandleden kan op heel wat respect rekenen. Op Twitter reageren fans positief op het gebeuren.