Gouden Palm voor 'Manbiki Kazoku'

De Japanse filmmaker Hirokazu Kore-Eda heeft met zijn film 'Manbiki Kazoku' ('Shoplifters') de Gouden Palm gewonnen op het filmfestival van Cannes. De Vlaamse regisseur Lukas Dhont won de ‘Caméra d’Or’ voor zijn film ‘Girl’.

'Manbiki Kazoku' vertelt het verhaal van een arm Japans gezins dat overleeft op kruimeldiefstallen. Wanneer Osamu en zijn zoon tijdens een van hun winkeldiefstallen een klein meisje in de vrieskou aantreffen, beslist Osamu haar mee te nemen naar huis. Hij kan zijn vrouw overtuigen het meisje op te nemen in het gezin.

Beste Acteur en Actrice

Naast Hirokazu Kore-Eda waren er prijzen voor Spike Lee voor zijn film 'BlacKkKlansman' (Grote Prijs) en Nadine Labaki voor haar film 'Caphnarnaüm' (Prijs van de Jury). De prijs voor Beste Acteur ging naar Marcello Fonte voor zijn rol in 'Dogman'.

De bekroning voor Beste Actrice was voor de Kazachse actrice Samal Yeslyamova voor haar rol in 'Ayka'. De Pools-Britse regisseur Pawel Pawlikowski won de prijs van Beste Regisseur voor zijn film 'Zimna Wojna' (Cold War).

‘Girl’

Eerder op de officiële slotceremonie sleepte de film 'Girl' van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont de 'Caméra d'Or', de prijs voor het beste regiedebuut in de wacht. Dhont is daarmee de eerste Vlaamse filmmaker die de debuutprijs wint. Het is van Jaco Van Dormael en diens 'Toto le Héros' uit 1991 geleden dat een Belg de 'Caméra d'Or' won.