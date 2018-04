Google wil einde maken aan sms

Google wil af van de ouderwetse sms en slaat samen met telecomoperatoren de handen in elkaar om Android-toestellen standaard met een ‘rijkeberichtenapp’ uit te rusten. Ook in ons land voert Google gesprekken om de app van de grond te tillen.

Terwijl de ‘gewone’ sms inboet aan populariteit was het vorig jaar nog altijd het populairste berichtenplatform, met 55 procent van de Vlamingen die het dagelijks gebruikt. Het is wel vaker bij gebrek aan beter. Berichtendiensten als Messenger en WhatsApp, die internet gebruiken om een boodschap te verzenden, zijn dan weer steeds geliefder.

RCS

iPhone-gebruikers laten sms nog vaker links liggen, want zij kunnen rekenen op iMessage. Maar toestellen die op Googles besturingssysteem Android draaien, hebben alleen een standaard berichtenapp.

Daar komt straks verandering in, want na jaren tevergeefse moeite om eigen berichtenapps van de grond te krijgen, trekt Google nu de kaart van RCS: Rich Communication Services. Een technologiestandaard die door operatoren is ontwikkeld en gebruikmaakt van mobiel internet.

WhatsApp

Net zoals bij WhatsApp kun je multimedia verzenden, leesbevestigingen ontvangen, groepschats starten... De berichtenapp van Android, ‘Chat’, werkt via dat systeem. De techreus sloot al overeenkomsten met tientallen operatoren en voert ook in ons land gesprekken.