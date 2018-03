Google voorspelt winnaar Oscars

De film ‘Dunkirk’ zal zondagavond de Oscar voor beste film winnen. Dat voorspelt Google op basis van het aantal keren dat de trailers van de genomineerde films bekeken zijn op YouTube.

De trailer van ‘Dunkirk’ is al meer dan 43,9 miljoen keer bekeken. Als het van de views op YouTube afhangt, mag regisseur Christopher Nolan zondag dus het beeldje in de lucht steken.

(Kijk verder na de trailer)

‘Get Out’ grijpt volgens Google net naast de prijzen. De trailer van de horrorfilm werd 30 miljoen keer bekeken.

(Kijk verder na de trailer)

Ook de ‘The Shape of Water’ zou het gouden beeldje net missen. De trailer van de fantasyfilm werd al 18 miljoen keer bekeken.

(Kijk verder na de trailer)

Dit is de volledige top tien van de genomineerden voor de Oscar voor beste film, op basis van aantal views op YouTube (laatste telling op 14 februari).

Dunkirk Get Out The Shape of Water The Post Lady Bird Phantom Thread Call me by your name Darkest Hour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Gehuild

YouTube en Google bekeken ook de reacties op de trailers van de genomineerden. ‘Call me by your name’ was de film waarbij de meeste kijkers hebben gehuild. De grappigste film was volgens de YouTube-kijkers ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.

Benieuwd wie uiteindelijk echt de Oscar voor beste film zal winnen en wie de andere prijzen in de wacht sleept? Dat weten we in de nacht van zondag op maandag, dan worden alle Oscars uitgereikt in Los Angeles.