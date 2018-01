Golden Globes kleuren zwart voor #MeToo

De zwarte komedie 'Three billboards outside Ebbing, Missouri' is de grote winnaar van de Golden Globes. De film van de Ierse regisseur Martin McDonagh, ook bekend van 'In Bruges', won de Golden Globe voor beste drama. De film won nog drie andere prijzen: zo werd Frances McDormand bekroond tot beste actrice. In de categorie beste komedie won 'Lady bird' van regisseur Greta Gerwig. Opvallend: de Golden Globes stonden volledig in teken van #MeToo.

Beste buitenlandse film werd 'In the fade' van de Duitse regisseur Fatih Akin. Acteur Gary Oldman mocht de eerste Golden Globe uit zijn carrière mee naar huis nemen voor zijn vertolking van de gewezen Britse premier Winston Churchill in het politieke drama 'Darkest hour'.

Volledig in zwart

Vele sterren gebruikten de schijnwerpers van de Golden Globe om te protesteren tegen seksisme en de ongelijke behandeling van vrouwen in de showbusiness, maar ook in andere branches. Uit solidariteit met de slachtoffers van seksuele agressie, in tijden van de #metoo-beweging, kleedden de meesten zich volledig in zwart. Op het podium maakten ze een punt van de strijd voor de gelijke behandeling van vrouwen.

De Golden Globe Awards, die sinds 1944 worden uitgereikt, zijn na de Oscars de belangrijkste filmprijzen. Een groep van bijna honderd internationale journalisten, die al lange tijd in Hollywood werken, beslist over de winnaar. De filmprijzen worden uitgereikt in Beverly Hills, California.