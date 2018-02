Goed en slecht nieuws voor fans Disneyland

Goed en slecht nieuws voor de fans van Disneyland. In het Walt Disney Studios Park in Parijs komt een nieuwe attractie met een Marvel-thema, maar daardoor verdwijnt achtbaan 'Rock 'n' Roller Coaster' in zijn huidige vorm. Dat heeft de voorzitter van Walt Disney Parks and Resorts bekendgemaakt.

De 'Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith' wordt omgevormd tot een nieuwe attractie met een Marvel-thema, waarin superhelden zoals Iron Man centraal staan. Het is nog niet bekend hoe de attractie gaat heten en wanneer deze opengaat.

Ook Hotel New York in Disneyland krijgt een Marvel-thema. Ook daar worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van de Avengers. In afwachting van de nieuwigheden zijn de superhelden in juni al te zien tijdens de Marvel Superhelden Zomer.