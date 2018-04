Gisterenavond en vannacht konden liefhebbers van de nineties hun hart ophalen op I love the 90’s. In de Ethias Arena in Hasselt traden onder meer DJ Ward, Atmoz, Paul Elstak en Aqua op.

De Ethias Arena doet rond deze periode jaarlijks dienst voor een heus ninetiesfeest. Jong en oud komen er samen om de benen los te zwieren op plaatjes uit de jaren 90.

Er werd door veel fans van de nineties vooral uitgekeken naar het optreden van Aqua, bekend van het liedje ‘Barbie Girl’.