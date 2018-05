'Girl' wint prijs voor beste regiedebuut

De film 'Girl' van de Belgische regisseur Lukas Dhont heeft de Caméra d'Or gewonnen op het filmfestival van Cannes. Dat is de bekroning voor het beste regiedebuut. Dhont is de eerste Vlaamse filmmaker die de bekroning in de wacht sleept. "Hij is pas 26 en wint meteen deze prestigieuze prijs voor zijn eerste film", zegt VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme. "Een hele prestatie." Het is al de vierde bekroning voor de film op het prestigieuze filmfestival.

Het is een ware triomftocht geworden voor "Girl", het speelfilmdebuut van de 26-jarige regisseur Lukas Dhont met de 16-jarige acteur Victor Polster in de hoofdrol. "Girl" vertelt het waargebeurde verhaal van een tiener die geboren is als jongen en ballerina wil worden.

Nadat de film eerder al drie prijzen in de wacht sleepte, kwam vanavond tijdens de officiële slotceremonie de kers op te taart met de Caméra d'Or, de bekroning van het beste regiedebuut. Dit jaar waren er achttien debuutfilms in de running voor de Caméra d'Or.

Eerste Vlaamse filmmaker Volgens het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is Dhont de eerste Vlaamse filmmaker die de Caméra D'Or wint. "Hij plaatst zich daarmee in het rijtje van eerdere laureaten als Steve McQueen, Jafar Panahi, Jim Jarmusch en Jaco Van Dormael".

Eerder won "Girl" al de Queer Palm 2018, een bekroning voor films in Cannes die thema's als homoseksualiteit, biseksualiteit of transseksualiteit in de kijker zetten. Acteur Victor Polster kreeg ook de prijs voor de beste vertolking in de competitie "Un certain regard". En eerder kreeg de film in dezelfde competitie ook de prijs van de internationale fimcritici (Fipresci).

Dankwoord In zijn dankwoord bedankte Dhont zijn entourage. "Ik draag de film op aan twee buitengewone mensen. Zij, zonder wie de film er niet gekomen zou zijn (en op wiens verhaal de langspeelfilm is gebaseerd) En hij, die op 16-jarige leeftijd de rol op zich genomen heeft zonder zich zorgen te maken over wat men zou zeggen", aldus Dhont, verwijzend naar de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster, met wie Dhont de trofee in ontvangst nam.

Bekijk ook: