'Girl' genomineerd voor Golden Globe, ook 'Beautiful Boy'-acteur maakt kans op prijs

Lukas Dhonts speelfilmdebuut 'Girl' heeft een nominatie in de wacht gesleept voor de Golden Globes, de Amerikaanse film- en televisieprijzen uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association. Dat werd vanochtend (plaatselijke tijd) bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Hollywood. 'Girl' is genomineerd voor de Golden Globe Award in de categorie niet-Engelstalige film. Ook 'Beautiful Boy'-acteur Timothée Chalamet is genomineerd in de categorie Beste Mannelijke Bijrol.

“Ik ben ongelofelijk blij", zegt regisseur Lukas Dhont aan VTM NIEUWS. "Ik ben drie weken in Amerika geweest om de film daar voor te stellen. Het feit dat we nu een Golden Globe-nominatie hebben als eerste Vlaamse film, is echt wel fantastisch. Het is een enorme eer. Of we hem effectief in de wacht zullen slepen, is voor mij op dit moment gewoon bijzaak.”

'Beautiful Boy' 'Beautiful Boy', het Hollywood-speelfilmdebuut van Felix Van Groeningen, heeft één nominatie beet voor de Golden Globes: Timothée Chalamet werd voor zijn rol in de dramatische prent over een vader-zoonrelatie genomineerd in de categorie Beste Mannelijke Bijrol.

De winnaars worden op 6 januari bekendgemaakt.

