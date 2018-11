Girl genomineerd voor beste film op European Film Awards

Lukas Dhonts speelfilmdebuut ‘Girl’ is een van de vijf genomineerden in de categorie Beste Film voor de European Film Awards. Dat is bekendgemaakt op het Europese filmfestival van Sevilla. Ook hoofdrolspeler Victor Polster is genomineerd, in de categorie beste acteur.

‘Girl’ vertelt het verhaal van de vijftienjarige Lara, gespeeld door Victor Polster, die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen.

Het speelfilmdebuut van Dhont is ook al een van de zes genomineerden voor de European Discovery Award - Prix FIPRESCI. Die prijs is een bekroning voor het beste Europese speelfilmdebuut en wordt elk jaar tijdens de European Film Awards uitgereikt door de Internationale Federatie van Filmcritici.

Het is van 2011 geleden dat een Vlaamse film genomineerd werd voor de European Discovery Award. Toen pakte ‘Adem’ van Hans Van Nuffel de nominatie én de hoofdprijs.

‘Girl’, dat al diverse prijzen in de wacht sleepte (onder andere Caméra d'Or in Cannes), loopt sinds 17 oktober in de Belgische filmzalen. De film is volgend jaar ook de Belgische Oscarinzending voor beste niet-Engelstalige film. De winnaars van de European Film Awards worden op 15 december ook al in Sevilla bekendgemaakt.