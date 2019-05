Gewurgd of verdronken? Wetsdokters tonen hoe ze de waarheid zoeken

Vanavond staat in 'Wetsdoktes' het verhaal centraal van een jonge vrouw die dood in het kanaal is gevonden. De wetsdokters leggen uit hoe ze precies kunnen uitsluiten of iemand door verdrinking is gestorven.

In de laatste aflevering van Wetsdokters wordt het verhaal verteld van een 33-jarige vrouw die vermoord wordt door haar partner. Zowel het verhoor als de wedersamenstelling met de dader worden uitzonderlijk getoond. Wanneer de jonge vrouw verdwijnt, weet men meteen dat er iets niet klopt. Dagen later wordt het lichaam van de vrouw gevonden in het kanaal. Wetsdokters Develter gaat op zoek naar de waarheid. Leefde de vrouw nog als ze is verdronken of was ze al dood?

Wim Develter: “Als er iemand uit het water gehaald wordt, denkt iedereen dat die persoon verdronken is. Maar zo eenvoudig is het niet. Er zijn geen specifieke bewijzen die 100 procent zeker duiden op verdrinking.” Haar vriend geeft al snel toe dat hij haar gewurgd heeft, maar zegt haar levend te hebben achter gelaten aan het kanaal.

De allerlaatste Wetsdokters, vanavond om 22u15 bij VTM