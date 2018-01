Gevaar voor pc's en smartphones: nieuw lek in chips

Onderzoekers hebben twee grote lekken ontdekt in chips die door zowat alle laptops, smartphones en computerservers ter wereld worden gebruikt. “Het is een zeer groot veiligheidsprobleem”, zegt beveiligingsexpert Eddy Willems van G Data aan VTM NIEUWS. Via de lekken kunnen namelijk paswoorden, foto’s en andere documenten worden gestolen.

Het gaat om twee ontwerpfouten die ingebakken zijn in de centrale chip: Meltdown en Spectre. Die eerste kan via een programma in het geheugen van een computer gaan zoeken naar paswoorden en foto’s. “Spectre is het gevaarlijkste lek”, legt Willems uit. Die kan namelijk via het geheugen spioneren naar andere programma’s om aan gegevens te komen.

Patches

“Het is onmogelijk om te merken of er gegevens gestolen zijn”, zegt de beveiligingsexpert. “Maar er worden geen grote problemen verwacht, want er zullen heel snel zogenoemde ‘patches’ geplaatst worden." Dat zijn kleine stukjes software die gebruikt worden om fouten op te lossen of updates uit te voeren.

De patches verschijnen automatisch op toestellen van Windows en Apple. “Ook de patch van het besturingssysteem Linux komt automatisch aan”, zegt Willems.

Vertraging

Het is dus wachten tot de patches automatisch geplaatst zijn. “Op onze eigen computers thuis zullen we daar weinig van ondervinden”, legt Willems uit. “Maar datacenters als de iCloud of Google Drive kunnen wel problemen merken. Die kunnen vertragingen oplopen.”

“Een ander probleem is dat er altijd toestellen zijn die de patch niet krijgen”, vertelt de beveiligingsexpert. Dat kan doordat het automatisme waarmee de patch geplaatst wordt, niet goed werkt.

Oude besturingssystemen

Ook op toestellen met een oudere versie van een besturingssysteem, zal geen patch geplaatst worden. Toestellen die nog met Windows XP werken, zullen de patch bijvoorbeeld niet krijgen. "Daarom is het belangrijk dat mensen altijd up to date blijven op het vlak van systeemupdates”, raadt Willems aan.