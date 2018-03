'Get out' wint Independent Spirit Awards

Een dag voor de uitreiking van de Oscars heeft de maatschappijkritische horrorfilm 'Get out' bij de Independent Spirit Awards de belangrijkste prijzen weggekaapt. Als producent en regisseur won Afro-Amerikaan Jordan Peele de prijzen voor beste film en beste regie. 'Get out' is vier keer genomineerd voor de Oscars, ook voor beste originele scenario en beste hoofdrolspeler Daniel Kaluuya.

Oscar-favoriete Frances McDormand ('Three billboards outside Ebbing, Missouri') haalde het in de categorie beste actrice van onder anderen Margot Robbie ('I, Tonya') en Saoirse Ronan ('Lady bird'). Timothée Chalamet ('Call me by your name'), die ook voor de Oscars genomineerd is, won van Daniel Kaluuya ('Get out') en James Franco ('The disaster artist'). 'Una mujer fantástica' ('Een geweldige vrouw') van de Chileense regisseur Sebastián Lelio won de prijs voor beste buitenlandse film.

De Spirit Awards bekronen producties die niet meer dan 20 miljoen dollar gekost hebben. Traditioneel worden ze uitgereikt de dag voor de Oscars in een feesttent op het strand van Santa Monica. De vorige vier jaar wonnen de winnende films 'Twelve years a slave', 'Birdman', 'Spotlight' en 'Moonlight' telkens ook de Oscar voor beste film.