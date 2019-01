Gestolen schilderij uit Sint-Ludgeruskerk in Zele is mogelijk van Michelangelo

In de Sint-Ludgeruskerk in Zele is gisterochtend het schilderij "Heilige Familie" uit de 16e eeuw gestolen. Het kunstwerk zou onderzocht worden door een Italiaanse specialiste om na te gaan of het van de hand van Michelangelo of één van zijn leerlingen zou zijn. Dit zou de waarde van het schilderij van 145 cm bij 99 cm gevoelig verhogen.

De dief is de kerk binnengegaan via de sacristie, zo blijkt uit een politiebericht verspreid op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen. De cilinder van de buitendeur werd afgebroken.

Een getuige kon een beschrijving geven van een verdacht persoon. Het zou gaan om een jongeman van 17 à 20 jaar oud. Hij droeg donkere kledij met grijze kap en had een donkere rugzak bij zich, die hij in zijn handen droeg. Nadat deze persoon beweging zag, is hij te voet weggestapt