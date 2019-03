Gestolen Picasso na 20 jaar teruggevonden

Het verloren gewaande schilderij van Pablo Picasso, Buste de Femme uit 1938, is terecht en opgedoken in Amsterdam. Het werk werd in 1999 gestolen van het jacht van een rijke Saoedi-Arabische sjeik en was sinds die tijd spoorloos. De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand wist het schilderij via 'mensen met contacten in de onderwereld' te traceren en heeft het inmiddels overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij, meldt de Volkskrant.

Het landelijke politieteam kunst- en antiekcriminaliteit is op de hoogte gebracht van de vondst. Een speciaal ingevlogen Amerikaanse expert heeft onlangs in een depot in Amsterdam de echtheid van het schilderij vastgesteld. Het schilderij Buste de Femme werd op 11 maart 1999 ontvreemd van het jacht van Sjeik Abdul Mohsen Abdulmalik Al-Sheikh. De waarde van het schilderij wordt volgens Brand geschat op 25 miljoen euro.