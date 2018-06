Gestolen paneel Lam Gods onder Gentse Kalandeberg?

Ligt 'De Rechtvaardige Rechters', het gestolen paneel van De aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, onder de Kalandeberg in Gent? Auteurs Marc De Bel en Gino Marchal schrijven dat in hun boek 'De veertiende brief', dat vandaag voorgesteld wordt. Volgens Het Nieuwsblad neemt de politie de tip ernstig, maar of er ook gegraven zal worden, staat nog niet vast.

Het panneel 'De Rechtvaardige Rechters' werd in 1934 gestolen. De belangrijkste verdachte voor die diefstal is Arsène Goedertier. Volgens jeugdauteur De Bel en amateurspeurder Marchal heeft het paneel het centrum van Gent nooit verlaten, maar werd het door Goedertier verstopt onder de Kalandeberg.

Onder de berg vonden namelijk in 1932 rioleringswerken plaats, zo ontdekte Marchal. In hun boek schrijven beide heren dat arbeiders bij die werken een onderaardse gang ontdekten, ideaal om een paneel van 149 op 55 centimeter te verbergen.

Steen van Vijd

De rest is speculatie. Na de dood van Arsène Goedertier werden in zijn woning twee sleutels gevonden; de ene was van de kerk waar hij koster was, maar van de tweede is het bijhorende slot nooit gevonden. Misschien was die sleutel van een van de huizen waar vroeger het Steen van Vijd stond, schrijven de auteurs. Dat was de woning van Joos Vijd, de mecenas van het Lam Gods, op de Kalandeberg. Vandaar had Goedertier mogelijk toegang tot de onderaardse gang.

Sinds de verdwijning van het paneel doken al honderden theorieën op over de mogelijke locatie ervan. Het Gentse parket neemt elke nieuwe tip ernstig, maar of er ook gegraven zal worden, is nog niet zeker. “Het boek is fictie, en de plaatsbepaling is niet exact gegeven”, zegt parketwoordvoerster Caroline Jonckers. “Het is ook niet de bedoeling dat schattenjagers zelf gaan graven.”

Foto: Google Maps