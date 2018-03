Gestolen Oscar teruggevonden

Een man heeft op een feestje na de uitreiking van de Oscars de gouden trofee van actrice Frances McDormand (60) gestolen. Hij werd kort daarna door de politie gearresteerd. McDormand kreeg de Oscar voor Beste Actrice voor haar rol in de tragikomedie 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

De 47-jarige man werd kort voor middernacht bij het verlaten van het feest tegengehouden, zei een woordvoerster van de politie van Los Angeles. Hij beschikte over een ingangsticket voor het Governors Ball, een populair feest na de prijsuitreiking.

Volgens een journaliste van de New York Times stal de man de trofee toen McDormand in gesprek was. De Oscar werd na het incident "teruggevonden en teruggegeven", zei de politiewoordvoerster.

Filmpje op Facebook

De vermoedelijke dader is Terry Bryant uit Los Angeles. Hij publiceerde op Facebook een filmpje van zichzelf met een blijkbaar echte Oscar en schertst erover de trofee gewonnen te hebben. "Ik kan niet geloven dat ik gewonnen heb", zei hij in het filmpje in het bijzijn van andere gasten.

Bryant werd wegens diefstal opgepakt en opgesloten in een politiecel. Zijn borgsom bedraagt 20.000 dollar. In geval hij veroordeeld wordt, riskeert hij een maandenlange gevangenisstraf. De waarde van een Oscar is moeilijk te bepalen, maar eerder werden enkele trofeeën al (legaal) geveild voor bedragen rond de tienduizend dollar.