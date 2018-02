Gert Verhulst wil dit lied op begrafenis

Als het van Gert Verhulst afhangt, wordt het nummer ‘Je t’Appartiens’ van Gilbert Bécaud gespeeld op zijn begrafenis. Dat vertelde bij vanmorgen tegen Kris Wauters in ‘Zot Gedraaid’ op Joe. “Als dat niet het geval is, dan kom ik uit mijn kist gekropen”, voegde hij daaraan toe.

Verhulst is wel kieskeurig over welke versie van het lied gespeeld moet worden. “Het nummer moet wel de juiste versie zijn, dus niet de heel trage versie, want dat is echt niet om aan te horen”, aldus Verhulst.

“De tranen komen bij mij altijd in de ogen als ik dit nummer hoor. Ik kan niet uitleggen waarom. Dus aan alle mensen die mij komen begraven, dit zal je te horen krijgen”, lachte Gert.

Vriendschap met Gerard Joling

Verhulst vertelde ook over zijn vriendschap met Gerard Joling. “Ik heb Gerard leren kennen tijdens de opnames van K3 zoekt K3 en ik ken hem nu redelijk goed”, aldus Verhulst.

Om hun vriendschap duidelijk te maken, overtuigde hij Kris Wauters er ook van dat Jolings nummer ‘Maak Me Gek’ het ideale nummer is om een feestje op gang te trekken. “Het is misschien een beetje een vreemde keuze, maar daar word ik heel gelukkig van en dan is de kans groot dat de avond voor de rest ook geslaagd is.”