Gert Verhulst: "Heb geweend bij optreden Spring"

De Throwback Thursday-concerten van Ketnet waren enorm emotioneel voor Studio 100-topman Gert Verhulst. "Ik heb zitten huilen als een kind", zegt hij op radiozender Joe. Wat hem het meest ontroerde? Niet het optreden van Samson en Gert, maar wel het concert van Spring.

Verhulst was te gast bij niemand minder dan Kris Wauters in het programma 'Zot Gedraaid' op Joe. Hij vertelt er over wat hij het liefst doet bij Studio 100. "We hebben vorig jaar Throwback Thursday gehad en dan zeiden de mensen: ‘dat is zeker iets om trots op te zijn als je dan met Samson die liedjes zingt en iedereen zingt mee’", legt de topman van Studio 100 uit.

Dat was het ook, maar vooral het optreden van Spring is hem bijgebleven. "Het concert van Spring ontroerde mij nog meer, omdat ik bijna alle teksten van Spring zelf heb geschreven. Het ontroerde mij zo toen ik zag hoe dat werd meegezongen door heel die zaal. Dat gevoel is onbeschrijfelijk. Ik heb zitten wenen als een klein kind achter het podium”, lacht Verhulst.

Bovendien doet hij uit de doeken dat het nummer 'Spring' niet met al te duur materiaal gemaakt is. "Het is gemaakt aan een aftandse piano ergens in iets dat we gehuurd hadden in de Ardennen. Dat vergeet ik nooit meer."

Bekijk hier het fragment: