'Gentse' XC40 Auto van het Jaar

De Volvo XC40, die gemaakt wordt in de fabriek in Gent, is verkozen tot de 'Auto van het Jaar 2018'. Dat gebeurde zonet op het autosalon van Zwitsere Genève. De tweede en de derde plaats waren voor de Seat Ibiza en de BMW 5-serie.

Zoals nu al enkele jaren het geval is, verkiest een jury van een zestigtal journalisten de beste auto van dat jaar. Daarbij letten ze onder meer op design, veiligheid, comfort en verbruik.

Er waren 37 modellen geselecteerd, zeven van hen haalden de finale. De Audi A8, Alfa Romeo Stelvio, Citroën C3 Aircross en de Kia Stinger haalden het podium uiteindelijk niet.

Made in Belgium

De XC40 heeft een speciale band met ons land. Zo is de fabriek in Gent de wereldwijde hub voor het platform waarop de XC40 wordt gebouwd. Daarvoor moest de fabriek met 8.000 vierkante meter worden uitgebreid en kwamen er heel wat robots bij in de fabriek.

En de auto doet het niet alleen goed in het buitenland. Wie er nu één bestelt in België, kan die pas in december afhalen in zijn of haar garage.