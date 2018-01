Geen stuntprijzen tijdens Autosalon

Een paar dagen voor de start van het Autosalon zijn er minder grote reclamecampagnes en saloncondities dan andere jaren. Volgens autofederatie Febiac loopt de autoverkoop vanzelf al goed door de aantrekkende economie. De merken zelf zeggen dat ze hun reclamecampagnes aanpassen aan het digitale tijdperk.

In de Heizelpaleizen krijgt het Autosalon stilaan vorm en zijn standenbouwers dag en nacht bezig. Maar van stuntacties met reuzenkortingen is er nog niet veel te merken. De autofederatie Febiac bevestigt dat. “Het afgelopen jaar was een heel sterk automobieljaar, met makkelijke verkoop”, klinkt het. Daarom is het volgens hen niet nodig om nu grote reclamecampagnes en acties op poten te zetten.

Bij de merken zelf zeggen ze dat er niet minder, maar anders reclame gemaakt wordt, die meer is aangepast aan het digitale tijdperk. Voor de autosector betekent het salon een kwart van de jaarverkoop. Dan heb je niet alleen goede producten, maar ook sterke saloncondities nodig. Veel merken geven trouwens al meer dan een maand saloncondities.