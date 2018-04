Geen stormloop naar pretparken

De pretparken hebben tijdens de paasvakantie geen stormloop te verwerken gekregen. Veel mensen kozen in plaats daarvan voor indoorlocaties, zoals waterparken. Dat is volgens de uitbaters vooral een gevolg van het weer, dat minder goed was dan vorig jaar.

Plopsaland De Panne laat tegenover de paasvakantie van vorig jaar "een lichte achteruitgang of status quo" optekenen, zegt Steve Van den Kerkhof, algemeen directeur van Plopsa Group. Waterpark Plopsaqua kreeg tien procent meer bezoekers over de vloer, Plopsa Indoor Hasselt noteerde een stijging van 25 procent en bij Plopsa Coo is het bezoekersaantal status quo.

Binnenlocaties

"We merken duidelijk dat mensen meer naar buitenparken gaan als de zon schijnt en kiezen voor binnenlocaties als het wat frisser is", aldus Van den Kerkhof. Zowel Aqualibi als Walibi hadden een drukke paasvakantie, zegt PR-manager Tiffany Mestdagh. "Het was een van de beste paasvakanties ooit", klinkt het.

Walibi en Aqualibi zullen in totaal tijdens de vakantie, met het laatste weekend erbij, naar schatting 140.000 bezoekers ontvangen hebben. Mestdagh geeft als verklaring de opening van de nieuwe kinderzone voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen in Aqualibi en de nieuwe familie-achtbaan Tiki-Waka voor kinderen vanaf 1 meter in Walibi. Er worden geen afzonderlijke cijfers gegevens voor het waterpark en het pretpark.

Bobbejaanland heeft tijdens de paasvakantie geen records gebroken, maar blikt tevreden terug, zegt woordvoerder Peggy Verelst. "Steeds meer mensen boeken tijdens de paasvakantie een reis naar het buitenland. Gelukkig staat een uitstap naar 't Plezantste Land ook nog steeds hoog op de wenslijst", klinkt het. "Vorig jaar hadden we dankzij het goede weer een uitzonderlijk goede paasvakantie", aldus nog Verelst. "We kunnen niet verwachten dat dat zich elk jaar herhaalt. In vergelijking met vorig jaar hebben we nu meer regen gehad."

Ook Bellewaerde ontving minder bezoekers dan vorig jaar. "Vorig jaar was de paasvakantie zeer goed dankzij het uitzonderlijke weer", zegt An De Ridder. "Dat was onze beste paasvakantie ooit. Dit jaar vallen we terug op normale bezoekersaantallen, zoals het jaar ervoor. We zijn daar vrij tevreden mee omdat het weer wat minder goed geweest is en we geen grote nieuwe attracties geopend hebben."

Directeur Lars van den Ham van Boudewijn Seapark is eveneens tevreden met de voorbije vakantieperiode. "De paasdagen waren een stuk minder. Dat komt door het slechte weer en omdat Pasen vroeg viel. De rest van de vakantie heeft dat goedgemaakt, waardoor we op hetzelfde niveau als vorig jaar uitkomen."