Geen optredens meer voor Andrei Lugovski

Zanger Andrei Lugovski, die in het ziekenhuis ligt nadat iemand hem heeft vergiftigd met thallium, zal dit jaar geen optredens meer geven. Dokters hebben hem gezegd dat dat niet realistisch is en dat hij volop aan zijn revalidatie moet werken. “Hij is enorm teleurgesteld”, zegt zijn zus Alina aan VTM NIEUWS. “Hij zit er enorm verveeld mee, maar hij probeert positief te zijn.”

Andrei Lugovski werd eind december in het ziekenhuis opgenomen, enorm verzwakt en met immens veel pijn. Dokters ontdekten in zijn bloed een hoge concentratie thallium, een stof die ook in rattenvergif voorkomt. Via dialyse is het meeste thallium nu uit zijn lichaam verwijderd. Sinds twee weken ligt Andrei op een gewone ziekenhuiskamer, maar het herstel verloopt enorm traag. “Dokters hebben Andrei gezegd dat hij dit jaar al zeker niet meer zal kunnen optreden”, zegt zijn zus Alina.

“Hij moet zich concentreren op zijn revalidatie: hij moet opnieuw leren stappen, zonder ondersteuning kan hij zelfs nog niet rechtop staan, zijn zicht is nog troebel, zijn nieren zijn aangetast.”

Tientallen optredens

Alina, die ook de manager is van haar broer, kon niet anders dan al zijn optredens voor het komende jaar af te zeggen. “Ik heb afgelopen week iedereen op de hoogte gebracht”, zegt Alina. “Het gaat toch om enkele tientallen optredens. Andrei zelf is enorm teleurgesteld. Hij vindt dat hij zijn fans in de steek laat, maar hij kan er natuurlijk niet aan doen. We proberen hem te overtuigen dat hij positief moet zijn. Piekeren heeft weinig zin. Hij beseft dat het een heel zware periode zal worden, en dat zijn herstel nog lang zal duren.”

Twee maanden gezwegen

Andrei probeert af en toe wat te zingen in zijn ziekenhuiskamer, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. “Andrei heeft twee maanden gezwegen, dan is het normaal dat hij niet direct kan zingen. Hij moet zijn stembanden opnieuw ontwikkelen, praten is voor hem nog een inspanning. Hij spreekt heel traag, en moet moeite doen om te articuleren. Maar dokters zeggen dat alles goed komt. Dat is voor hem een troost. Want zijn stem betekent alles voor hem: muziek is zijn leven en zijn passie.”

Bezoek

Om hem zoveel mogelijk te laten rusten, ligt Andrei alleen in zijn ziekenhuiskamer. “Hij is nog te zwak om bezoek te krijgen”, zegt Alina. "Fans vragen of ze hem kunnen zien, maar dit laten we niet toe. Zijn kamer is ook verduisterd omdat hij niet tegen veel licht kan. Alleen af en toe mogen de gordijnen open. Hij ziet nog te slecht om te lezen of om televisie te kijken.”

Wie Andrei met thallium heeft vergiftigd, is voor zijn familie nog altijd een raadsel. “De politie geeft ons weinig informatie”, zegt Alina. “We hebben het volste vertrouwen in het onderzoek en hopen uiteraard dat de politie de dader snel vindt.”