Geen Nobelprijs voor Literatuur door schandaal

Voor het eerst in 75 jaar geen Nobelprijs voor Literatuur dit jaar. De Zweedse Academie is in "diepe crisis" na het schandaal rond seksueel misbruik.

Het schandaal binnen de Zweedse Academie kwam enkele maanden geleden aan het licht. Jean-Claude Arnault, de man van dichteres Katarina Frostenson (een van de leden) wordt ervan beschuldigd dat hij zeker achttien vrouwen seksueel heeft misbruikt, onder meer in de gebouwen van de academie. Hij wordt ervan verdacht ook de Zweedse kroonprinses Victoria te hebben betast toen zij op bezoek kwam. Arnault en zijn vrouw runnen ook een privéclub voor cultuur die geld krijgt van de Academie. Arnault zou de vrouwen ook in die club misbruikt hebben.

Ontslag

Na de beschuldigingen stapten verschillende leden van de academie op omdat ze niet met Frostenson of haar man geassocieerd wilden worden. Frostenson zelf besloot dan ook op te stappen. Zes van de achttien leden van de academie hebben beslist ontslag te nemen. Twee andere leden hadden al eerder hun medewerking opgezegd.

WO II

Door het ontslag van de verschillende leden kan er dit jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur worden uitgereikt. Alle leden van de Zweedse Academie moeten aanwezig zijn bij de stemming over de winnaar.

De laatste keer dat de Nobelprijs voor Literatuur niet werd uitgereikt was in 1943, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.