Geen naakt meer in Bild na klachten

Het Duitse dagblad Bild stop met het publiceren van foto’s van naakte vrouwen. In de toekomst zullen ze lingerie of een bikini dragen, aldus het dagblad.

“Met de Bild-uitgave van 21/03/2018 eindigt een tijdperk dat decennialang tabloids heeft gevormd”, laat de krant weten op hun website. “De afgelopen maanden kregen we steeds meer het gevoel dat veel vrouwen deze foto’s aanstootgevend of vernederend vinden.” Niet alleen de redactieleden, maar ook de lezers zouden dat te kennen gegeven hebben.

Het blad publiceerde de aankondiging met de titel “Mannen, jullie moeten sterk zijn”. Zich sterk houden, zullen mannen in het vervolg moeten doen met foto’s van vrouwen in lingerie. De foto’s die vanaf nu gepubliceerd worden, zullen passen in een “nieuwe, meer hedendaagse fotografiestijl”, aldus Bild.

“Vrije samenleving”

Ook het item ‘Bild Girl’ verdwijnt niet, “want erotische kunst en fotografie behoren tot de verworvenheden van de vrije samenleving”, verklaart de krant. Naaktfoto’s in het nieuws of foto’s waar iedereen over praat, zullen ook getoond worden.

Topless op de voorpagina

Tot een aantal jaar geleden stonden topless vrouwen nog op de voorpagina van het grootste dagblad van Duisland. Na aanhoudende protesten werden die naar een minder prominente plaats verplaatst.