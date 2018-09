Geen mannen welkom op dit festival

In Göteborg, in Zweden, vindt dit weekend voor het eerst een festival plaats waarop geen mannen welkom zijn. Zo strijden de Zweden tegen seksueel geweld (op festivals).

Het Statement-festival is een statement tegen het vele seksuele geweld dat deze zomer op diverse festivals merkbaar was. Vrouwen kunnen er dus naartoe zonder zich zorgen te maken over eventuele ongepaste aanrakingen of opmerkingen. Naast vrouwen zijn ook transseksuelen en mensen die zich man noch vrouw voelen welkom op het festival.