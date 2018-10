Geen Halloweenfan? Griezelvrij plezier in Efteling

Het is oktober, dus de pompoenen en de griezels komen stilaan boven water. Ook de pretparken maken handig gebruik van Halloween en worden omgetoverd in gruwelijke plekjes. Leuk voor de liefhebbers, maar wat als je geen fan bent? Pretpark Efteling biedt de oplossing: griezelvrij parkplezier, ook in de herfstvakantie.

De Efteling is elke dag van het jaar open, en dus ook tijdens de herfstvakantie van 27 oktober t.e.m. 4 november. Buiten de spoken van het Spookslot en de geesten in Villa Volta, zijn er in de Efteling deze periode géén bijzondere griezels te vinden. Het sprookjesachtige attractiepark is dan ook de perfecte bestemming voor jong en oud die in de herfst aan het Halloweenfeest willen ontsnappen.

Vanaf dit najaar staat er bovendien ook een fonkelnieuwe, internationale show op de planken van het Efteling Theater: CARO. "Het is een visueel spektakel vol ontroering, dans, muziek en acrobatiek voor de hele familie. De theatershow bezorgt iedere bezoeker, van waar ter wereld ook, herkenbare momenten uit het eigen leven", klinkt het bij Efteling. De bekende Nederlandse musicalacteur en regisseur Stanley Burleson tekent voor de regie en choreografie van de show.