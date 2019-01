Geen Golden Globe voor ‘Girl’ van Lukas Dhont

De zwart-witfilm ‘Roma’ van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón heeft deze nacht de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film gewonnen. ‘Girl’, de film van regisseur Lukas Dhont, valt daarmee naast de prijzen. Dat is deze nacht in Los Angeles bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Amerikaanse filmprijzen.

In de categorie voor beste niet-Engelstalige film waren naast ‘Roma’ en ‘Girl’ ook ‘Shoplifters’ van Japanner Hirokazu Koreeda, ‘Capernaum’ van de Libanese Nadine Labaki en ‘Never look away’ van Duitser Florian Henckel von Donnersmarck genomineerd.

Cuarón won ook Globe voor beste regie

Regisseur Alfonso Cuarón won ook de Golden Globe voor beste regie voor ‘Roma’. Hij was daarnaast genomineerd voor de prijs voor beste scenario, maar die ging uiteindelijk naar ‘Green Book’. ‘Roma’ is een familieportret over het leven van een dienstmeisje in het Mexico van de jaren zeventig.