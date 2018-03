Gatz erkent Topradio in plaats van Hit!

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) erkent Topradio als netwerkradio. De beslissing volgt op het schorsingsarrest van de Raad van State eind februari dat Hit! uit de ether haalde. Hit FM had namelijk gelogen over de samenwerking met het weekblad Flair. Minister Gatz wacht de definitieve uitspraak van de Raad van State niet af en schuift de erkenning door naar Topradio.

In de volledige hervorming van het Vlaamse radiolandschap erkende minister van Media Sven Gatz vorig jaar vier nieuwe commerciële radio's of netwerkradio's, radio's met een semi-landelijke dekking. Eén van de vier gelukkigen was Hit FM dat zich profileerde als vrouwenradio. De zender zou daarbij samenwerken met het magazine Flair.

Gelogen

Topradio greep toen naast de begeerde erkenning, maar liet het daar niet bij en stapte naar de Raad van State. Volgens Topradio steunde de toekenning van Hit! op foute informatie en was er helemaal geen structurele samenwerking met Flair. De Raad van State volgde die redenering en schorste de erkenning. Daarop werd Hit! uit de ether gehaald.

Bedrog doorbreekt alles

Minister Gatz heeft nu beslist om de definitieve uitspraak van de Raad van State niet af te wachten. Dat Hit! heeft gelogen kan voor de Open Vld-miniser simpelweg niet door de beugel. Gatz: "Volgens het beginsel 'fraus omnia corrumpit' (bedrog doorbreekt alles) kan het dossier niet langer redelijkerwijze beoordeeld worden. Het wordt bijgevolg geweerd uit de beoordeling van de kandidaten voor pakket 3. De facto komt de erkenning dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat, NV Topradio."