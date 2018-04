De negenjarige Tristan, die furore maakte in 'Belgium's Got Talent' met zijn dansje op het nummer 'Gangnam Style', heeft dat na vijf jaar nog eens overgedaan. Hij was te gast in de negende aflevering van het populaire VTM-programma.

Tristan veroverde ons land toen hij, als vierjarige, de show stal op het nummer 'Gangnam Style' van de Zuid-Koreaanse zanger Psy. Vijf jaar later heeft hij de choreografie nog altijd onder de knie.