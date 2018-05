Games of Thrones-muziek in Sportpaleis

Gisterenavond kwam componist Ramin Djawadi live de muziek uit de fantasyreeks Game of Thrones brengen in het Antwerpse sportpaleis. De componist slaagt erin de serie een extra verhaallijn te geven door zijn muziek te variëren per clan, en zo insinuaties te maken. Die muziek kwam hij met een live-orkest en koor in België voorstellen.

Ramin Djawadi slaagt erin om het verhaal van de HBO-reeks Game of Thrones mee vorm te geven door middel van de muziek. Hij creëert er als het ware een extra verhaallijn mee. Dat doet hij door de sounds van de verschillende volkeren te mixen om een extra dimensie te creëren.

Orkest, koor en video

De componist kwam gisteren samen met een live-orkest en een koor naar het Sportpaleis in Antwerpen. Daar naam hij het publiek op sleeptouw met indrukwekkende videobeelden en met de modernste technologieën. De componist nam het publiek mee doorheen de wereld van de zeven koninkrijken met muziek uit de zeven seizoenen van de reeks.

Originele instrumenten

Ramin gebruikt niet alleen voor elke clan een andere muzieklijn, hij gebruikt er ook bijzondere instrumenten voor. Zo zijn er didgeridoos te horen in de muziek van de ‘wildlings’, wordt de muziek van de ‘Dothraki’ met een Armeense duduk aangevuld en krijgt Arya Stark vaak een cimbalom of dulcimer als ondertoon.

Eerder werk

Djiwani is met Game of thrones niet aan zijn proefstuk toe. Hij leerde de stiel van de Duitse componist Hans Zimmer en maakte onder meer al muziek voor de films Ask the Dust, Iron Man en Fly Me To The Moon. Djawadi kreeg al Emmy- en Grammynominaties.