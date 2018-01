'Game of Thrones' neemt sabbatjaar

Slecht nieuws voor fans van 'Game of Thrones': het achtste en laatste seizoen van de succesvolle fantasyreeks zal pas in 2019 worden uitgezonden. Dat heeft de Amerikaanse betaalzender HBO bekendgemaakt.

Een meer specifieke tijdsperiode waarin de laatste zes afleveringen van het kijkcijferkanon naar het kleine scherm zullen komen, maakte HBO nog niet bekend. De beslissing om het laatste seizoen met een jaar uit stellen, zal wereldwijd hoe dan ook velen van de tientallen miljoenen trouwe kijkers teleurstellen.

'Game of Thrones' is gebaseerd op de boekenreeks 'A Song of Ice and Fire' (in het Nederlands verschenen als 'Het lied van ijs en vuur') van George R.R. Martin. De televisiereeks won sinds zijn debuut in 2011 al tientallen prijzen, waaronder 38 Emmy Awards.