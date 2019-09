Game of Thrones neemt afscheid met 12 Emmy Awards

De Emmy Awards werden voor de 71ste keer uitgereikt. Game of Thrones won voor de laatste keer heel wat prijzen. De serie behaalde met 32 nominaties een absoluut record. Toch was het laatste seizoen goed voor 'slechts' 12 awards, dat is voor Game of Thrones zelf wel een record. Ze werden onder andere bekroond tot 'Beste Dramareeks'.

Peter Dinklage, die in de serie de geliefde dwerg Tyrion speelt, werd als enige acteur beloond voor zijn acteerprestaties. Het was de laatst keer dat de cast gezamenlijk bij de Emmy Awards aanwezig was. In mei werd namelijk het laatste seizoen uitgezonden.