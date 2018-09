‘Game of Thrones’ grote winnaar op Emmy’s

Vannacht vond in het Microsoft Theater in Los Angeles de uitreiking van de Emmy Awards plaats, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het was de 70ste keer dat de beeldjes uitgedeeld werden door de Television Academy, en in dit jubileumjaar ging ‘Game of Thrones’ zoals verwacht met heel wat prijzen lopen. Al was de verrassing van de avond toch het huwelijksaanzoek op het podium.

Al bij de start van de awardshow werd duidelijk dat moeilijke onderwerpen en fouten niet meer onder de mat worden geschoven. De uitreiking werd op gang getrapt met een openingsnummer, geleid door Kenan Thompson en Kate McKinnon. Die namen meteen het gebrek aan diversiteit in Hollywood op de korrel.

“Dit jaar zijn de genomineerden de meest diverse groep ooit in de geschiedenis van de Emmy’s”, meldde Thompson sarcastisch. “Ik ga het zeggen: we hebben het probleem opgelost.” In het daaropvolgende nummer ‘We Solved It’, waarbij ze gezelschap kregen van onder meer Kristen Bell, Ricky Martin en RuPaul, werd echter duidelijk gemaakt dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

De huidige pijnpunten in Hollywood (en Amerika in het algemeen) werden daarna ook opnieuw behandeld in de monoloog die volgde op het openingsnummer. Met kwinkslagen en knipogen werd onder meer verwezen naar de #MeToo-beweging: “Zo blij dat er zoveel getalenteerde mensen aanwezig zijn die nog niet gevat zijn”.

Ook Trump werd natuurlijk op de korrel genomen: “De eerste Emmy’s werden uitgereikt in 1949. Het was een heel andere tijd... We waren het toen allemaal eens dat Nazi’s slecht zijn.” En ook het onderwerp diversiteit werd opnieuw aangesneden: “TV heeft altijd een probleem gehad met diversiteit. Kan je geloven dat ‘ER’ 15 seizoenen gemaakt heeft zonder één Filipijnse verpleegster? Ben je ooit al eens in een ziekenhuis geweest?”

Grote winnaars

De grote slokop van de avond was zoals verwacht de razend populaire show ‘Game of Thrones’. De reeks, die 22 nominaties in de wacht sleepte, kon er uiteindelijk 9 verzilveren. De HBO-creatie ging onder meer aan de haal met de prijs voor ‘Beste Dramaserie’ en ‘Beste Mannelijke Bijrol’. Die laatste ging naar acteur Peter Dinklage, die de rol van Tyrion Lannister al sinds het begin van het drakenepos vertolkt. De overige zeven prijzen waren allemaal in de zogenaamde creative arts-categorieën, waaronder ‘Beste Stuntcoördinatie’ en ‘Beste Muziekcompositie’.

‘Game Of Thrones’ won de prijs voor ‘Beste Dramaserie’ overigens ook in 2015 en 2016, maar dong vorig jaar wegens een te lange periode tussen de seizoenen niet mee naar een award.

De andere serie die met heel wat aandacht ging lopen, was ‘The Marvelous Mrs. Maisel’. Die werd aan het einde van de awardshow uitverkoren als beste comedy. Het was de vijfde award van de avond voor de reeks, die gaat over een huisvrouw in de jaren 50 die aan de slag gaat als stand-upcomedian. De Amazonserie won ook in de categorieën ‘Beste Actrice’ (Rachel Brosnahan), ‘Beste Vrouwelijke Bijrol’ (Alex Borstein), ‘Beste Script’ en ‘Beste Regie’.

Beste acteur en actrice

Claire Foy en Matthew Rhys wonnen de prestigieuze Emmy’s voor ‘Beste Actrice’ en ‘Beste Acteur’ in dramaseries. Opvallend genoeg gaat het voor beide acteurs om een rol die ze inmiddels achter zich gelaten hebben. Matthew Rhys was te zien in spionageserie ‘The Americans’, waarvan in mei de laatste aflevering werd uitgezonden. Claire won haar Emmy voor haar rol als koningin Elizabeth in ‘The Crown’. Ze draagt die rol voor het derde seizoen van de show over aan Olivia Colman. De reeks volgt het Britse koninklijk huis door de jaren heen, en Claire was te jong geworden voor het volgende stadium van de show.

De Emmy voor beste miniserie ging naar ‘The Assassination of Gianni Versace’. De serie is onderdeel van de anthologie American Crime Story dat in 2016 ook een Emmy won, toen voor ‘The People v. O. J. Simpson’. ‘The Assassination of Gianni Versace’ won eerder op de avond twee andere awards, voor beste acteur en beste regisseur in een miniserie. Maker van de serie Ryan Murphy droeg de awards op aan Gianni Versace en alle LHBTQ-slachtoffers van haatgeweld. Thandie Newton won de Emmy voor ‘Beste Vrouwelijke Bijrol’ in een dramaserie voor ‘Westworld’.

Huwelijksaanzoek

Het was Glenn Weiss, die een Emmy won voor de regie van de uitzending van ‘The Oscars’, die voor de verrassing van de avond zorgde. Zijn speech begon redelijk standaard, maar werd al snel heel persoonlijk. “Ik ben zo dankbaar om hier te zijn, maar het is een dubbel gevoel. De persoon die op dit moment het meest trots op mij zou zijn, is mijn moeder, maar ze is amper twee weken geleden overleden”, meldde hij bedroefd. “Een deel van mijn hart is gebroken en ik denk niet dat het ook nog gemaakt zal worden. Maar ze zit in mij.”

Vervolgens sloeg hij iedereen met verstomming door zijn vriendin aan te spreken. “Jan, je bent de zonneschijn in mijn leven, en mijn moeder had gelijk: je mag zonneschijn nooit loslaten. Weet je waarom ik je niet graag mijn vriendin noem? Omdat ik je mijn vrouw wil noemen.” De duidelijk geschokte vrouw liep daarop het podium op, waar Weiss op één knie ging. “Dit is de ring die mijn vader 67 jaar geleden aan de vinger van mijn moeder schoof. Wil je met me trouwen?” En onder goedkeurend gejuich van het publiek gaf Jan een volmondige ‘ja’.

Staande ovatie

Tijdens de uitreiking van de Emmy Awards werd ook actrice Betty White geëerd door haar collega’s. De 96-jarige actrice was aanwezig én kreeg een staande ovatie. De laatst levende Golden Girl benadrukte echter dat zij degene was die dankbaar moest zijn. “Nee, ik bedank jullie. Het is ongelooflijk dat je zo’n lange carrière kan hebben en mensen je nog steeds dulden”, grapte de hoogbejaarde actrice. “Ik prijs me gelukkig dat ik in deze business zit, wat een geluk heb ik, en ik dank jullie er allemaal voor.” Ze liet daarna presentator Alec Baldwin haar hand kussen, en merkte daarbij richting het publiek op: “Dachten jullie dat ik deze kans zou laten schieten?”

Betty loopt inmiddels ruim 70 jaar mee in de entertainment-industrie en won zelf zeven Emmy’s. Naast haar legendarische rol als Rose Nylund in ‘Golden Girls’, maakte de actrice furore in onder andere ‘The Mary Tyler Moore Show’ en ‘The Carol Burnett Show’. De afgelopen jaren schitterde ze in de komedie ‘Hot In Cleveland’.

Beter laat dan nooit

De Emmy’s waren ook een mijlpaal voor de 72-jarige acteur Henry Winkler. Hij mocht na vijf nominaties eindelijk een prijs in ontvangst nemen. Hij won de prijs voor zijn bijrol in comedy ‘Barry’.

Henry werd voor het eerst genomineerd in 1976 voor zijn rol als Arthur ‘Fonzie’ Fonzarelli in ‘Happy Days’. Ook de twee jaren daarop kreeg hij een nominatie voor zijn werk als de The Fonz, maar hij won de award nooit. Eind jaren 70 kwam hij in aanmerking voor de Emmy voor een documentaire die hij maakte en in 2000 nogmaals voor zijn gastrol in drama ‘The Practice’. Dat jaar kreeg hij in eerste instantie ook een nominatie voor zijn rol in comedy ‘Battery Park’, maar die werd weer ingetrokken toen bleek dat de aflevering waarin hij te zien was na de Emmy-deadline werd uitgezonden. De acteur won eerder wel twee keer de minder prestigieuze Daytime Emmy Award voor kinderprogramma’s waar hij aan meewerkte.

HBO-serie ‘Barry’ is een zwarte comedy over een huurmoordenaar die een carrièreswitch wil maken en acteur wil worden. Winkler was meteen verkocht toen hij het scenario las, zo vertelde hij eerder dit jaar aan BuzzE. “Het was alsof ik kasjmier aangereikt kreeg, terwijl de meeste scripts meer een katoenmix zijn.” Ook hoofdrolspeler Bill Hader ging er met een Emmy vandoor.