Frontman The Prodigy Keith Flint (49) overleden

Keith Flint, frontman van de Britse dancegroep The Prodigy, is overleden. Hij werd 49, zo berichtten Britse media.

De zanger werd dood aangetroffen in zijn huis in Dunmow, Essex. "Het overlijden wordt niet beschouwd als verdacht", aldus een politiewoordvoerder.

The Prodigy was één van de meest succesvolle dance-acts uit de jaren 90. Het brein achter de groep is Liam Howlett. Keith Flint was het uithangbord op het podium, met zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings.

Bekende nummers zijn "No Good (Start the Dance)", "Out of Space", "Breathe", "Firestarter" en "Smack My Bitch Up". Eind vorig jaar bracht de groep, met ook Maxim Reality in de rangen, zijn zevende plaat "No Tourists" uit.

The Prodigy stond in principe op zaterdag 27 juli op het podium van Suikerrock in Tienen. De groep was ook één van de headliners op het Nederlandse muziekfestival Lowlands, midden augustus.