Vlaamse en Nederlandse acteurs reageren verslagen op de dood van de Antwerpse acteur Frank Aendenboom. “Frank was een enorme vakman. Met hem spelen was elke keer een plezier”, zegt Carry Goossens aan VTM NIEUWS die jarenlang met hem acteerde in de VTM-reeks ‘Lili en Marleen’.

“Ik wist dat Frank gezondheidsproblemen had, maar dat het zo geëvolueerd was, wist ik niet. Ik verschiet echt, ik ben er niet goed van”, zegt Goossens nog.

Over de acteerprestaties van Aendenboom heeft hij niets meer dan lof. “Ik heb zeker tweehonderd voorstellingen met Frank gespeeld en elke avond was een plezier”, zegt Goossens. “Frank was een enorme vakman, die humor heel goed verstond en dat liet merken op de scène.”

“Eén van de grootste”

Manou Kersting leerde Aendenboom al op jonge leeftijd kennen en speelde al in verscheidene series en films samen. “Als jonge acteur was ik heel bang, omdat hij zoveel charisma had. Als hij in het café was, had hij heel heftige discussies met Jan Decleir, en dan bleef je uit de buurt.”

Later speelde Kersting samen met Aendenboom in de VTM-series ‘Matroesjka’s en ‘Crimi Clowns’. “Hij was ongelooflijk warm en fantastisch om mee samen te werken, want hij had een ongelooflijk inzicht wat metier betreft. Hij kon tegelijk drama en comedy spelen.”

Over de erfenis van Aendenboom moet Kersting dan ook niet lang twijfelen. “Hij is een van de grootste, zeker van de generaties voor mij, een monument, absoluut.”

“Ongelooflijk warme persoonlijkheid”

Luk Wyns is de schrijver van onder meer ‘Crimi Clowns’ en ‘Matroesjka’s’ en kende Aendenboom dan ook zeer goed. “Ik ben er nog steeds niet goed van”, vertelt hij. “Frank was ziek en zou stoppen met acteren. Hij heeft nog een uitzondering gemaakt voor ‘Crimi Clowns’ en ik heb de reeks herschreven voor hem. Ik had wel nooit verwacht dat hij zo kort daarop zou sterven”, zegt een emotionele Wyns.

“Frank was een ongelooflijk warme persoonlijkheid. Hij genoot van het contact met jonge mensen. Door zijn coole look en diepe stem gaf hij soms de indruk nors te zijn, maar het tegenovergestelde was waar”, sluit Wyns af.

“Grote meneer, letterlijk en figuurlijk”

“Ik ben er niet goed van, meer dan stil”, zegt acteur en comedian Luc Caals, die Aendenboom leerde kennen op de set van VTM-serie ‘Lili en Marleen’.

“Hij was een geweldige acteur, een grote meneer, letterlijk en figuurlijk”, zegt Caals. “Zijn stem herken je zo, op scène en in reclamespot. Hij was al een jeugdidool van mij en toen ik hem dan later leerde kennen bij ‘Lili en Marleen’ klikte dat meteen.”

