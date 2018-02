Franckens droom? "Een school oprichten"

Als hij stopt met politiek, dan wil Theo Francken (N-VA) een eigen school oprichten. Dat zegt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie – van opleiding pedagoog – aan Luk Alloo, in de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Alloo Bij, het reportageprogramma van VTM NIEUWS. “Eén met niets dan geïnspireerde leerkrachten, die het maximum uit leerlingen kunnen halen.”

Hoewel de staatssecretaris bijna iedere dag voor de lens staat, geeft hij toe dat hij steeds erg op zijn hoede is als er camera’s in de buurt zijn. Toch kreeg Luk hem aan de praat over zijn dromen en verwezenlijkingen toen hij hem dagenlang op de voet mocht volgen.

En daar zit een opvallende droom bij: het oprichten van een eigen school. “Dat is een droom van mij. Een school met gemotiveerde leerkrachten, jong en oud. Daar is nood aan. Daar begint alles van de maatschappij. Excelleren, het uitmuntend doen als leerling, is op sommige scholen een scheldwoord geworden. Gelijke kansen zijn heel belangrijk, maar iedereen moet zijn eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Niet iedereen kan hetzelfde. Kinderen moeten maximaal kunnen excelleren.”

Zelf een haantje

Theo Francken is trouwens zelf altijd een haantje-de-voorste geweest, getuigt zijn lerares Geschiedenis aan het Montfortcollege in Rotselaar waar hij op internaat zat. “Theo was een heel geïnteresseerde leerling die graag de discussie aanging. Nooit hoog oplopend. Ik heb altijd graag les gegeven aan hem.”

Alloo Bij Theo Francken, de populairste politicus van het moment, is morgenavond om 21.45 uur te zien bij VTM.