Fout in Chrome: zo kan je jezelf beveiligen

Google raadt gebruikers aan om meteen een dringende update door te voeren in Chrome, de browser van de internetgigant. Deze week werd ontdekt dat er een gevaarlijke bug schuilt in de browser die hackers kan helpen bij het uitvoeren van een cyberaanval. Zo controleer je of jij getroffen bent.

In principe kan Chrome een dringende update automatisch installeren, van zodra je de browser afsluit. Maar gebruikers kunnen zelf controleren of de update beschikbaar is.

Daarvoor ga je op je computer naar de instellingen van Chrome: klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van je browservenster en ga naar ‘Help’.

Kies in het pop-upmenu ‘Over Google’. Op het volgende scherm kan je zien welke versie van Chrome er geïnstalleerd staat op je pc. Indien er een update beschikbaar is, dan zal Chrome die daarna automatisch voor je installeren. Mogelijk moet je alle vensters sluiten voor de update gefinaliseerd kan worden.

Indien de browser al geüpdatet is, zie je een blauw vinkje staan naast ‘Google Chrome is up-to-date’. Dan hoef je niets meer te doen.

Smartphone

Op een Android-telefoon ga je naar de Play Store. Tik daar op het hamburgermenu (de drie streepjes) in de zoekbalk en daarna op ‘Mijn apps & games’.

Op het volgende scherm zie je de apps waarvoor updates beschikbaar zijn en een lijst van apps die recent geüpdatet zijn. Zie je onder ‘Updates’ Google Chrome staan? Tik dan op ‘Updaten’ naast het Chrome-icoontje.

Op een iPhone doe je ongeveer hetzelfde, maar ga je daarvoor naar de App Store.