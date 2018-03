Foto's Instagram weer chronologisch

Goed nieuws voor wie zich ergert aan de volgorde waarin foto’s op Instagram komen. Tot groot ongenoegen van veel gebruikers van de app, komen posts niet meer chronologisch tevoorschijn, maar bepaalt een algoritme wat je ziet. Binnenkort komt daar, sneller dan verwacht, opnieuw verandering in.

Veel gebruikers van Instagram vinden het frustrerend dat je sinds enkele weken niet meer de recentste foto’s bovenaan op de tijdlijn ziet. Foto’s van gebruikers die je actief volgt (en wiens foto’s je liket of waarop je reageert), komen namelijk hoger in de tijdlijn te staan.

De nieuwe update

Het algoritme dat zogenaamde populaire en relevante foto’s bovenaan plaatst, blijft nog steeds bestaan. Wel komt er meer aandacht voor recente foto's. Een nieuw algoritme zet nieuwere foto’s hoger op de tijdlijn, zonder dat je de belangrijkste berichten van vrienden zult missen. Waarom Instagram de gebruiker niet gewoon zelf laat kiezen, blijft een raadsel.

“Als je beste vriendin dus een selfie deelt van haar vakantie in Australië, zal je die foto nog steeds te zien krijgen wanneer je pas enkele uren later je app opent.” Bovendien verzekert Instagram dat je recente foto’s voortaan ook kan bekijken via de “nieuwe posts-knop”, klinkt het in een blogpost van Instagram.