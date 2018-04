Fleetwood Mac ontslaat gitarist

De Brits-Amerikaanse rockgroep Fleetwood Mac heeft zijn gitarist en songwriter Lindsey Buckingham de laan uitgestuurd. Dat schrijt het muziekblad Rolling Stone. Oorzaak is ruzie omtrent de nakende tournee van de band.

Als vervangers van Buckingham zijn Mike Campbell van Tom Petty's Heartbreakers en Neil Finn van Crowded House aangeduid.

Buckingham voegde zich in 1975 bij de pionier van de Britse blues(rock) die toen al het pad van de vlotte FM-rocksongs was ingeslagen. De man maakte het legendarische album "Rumours" (1977) mee, waarvan meer dan veertig miljoen exemplaren de deur zijn uitgegaan. Drummer Mick Fleetwood was toen al de laatst overgebleven muzikant van de eerste bezetting.

Nieuwe tournee

In 1987 verliet Buckingham de band om er in 1997 terug te keren. Hij schreef enkele van de grootste hits van de groep zoals "Go Your Own Way" en "Tusk". De gitarist/zanger nam ook enkele solo-albums op. Fleetwood Mac start in juni een nieuwe tournee.