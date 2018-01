Flair en Libelle verkocht aan Roularta?

Mediabedrijf Sanoma wil zijn Belgische vrouwenbladen verkopen aan Roularta Media Group. Dat meldt Sanoma in een persbericht. Als gevolg van de voorgenomen verkoop van het portfolio heeft Sanoma België tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot collectief ontslag aangekondigd van mogelijk 96 banen.

Na de aankondiging van de intentie tot collectief ontslag wordt de consultatie- en informatieronde met de sociale partners opgestart. "Pas daarna zal een definitieve beslissing genomen worden met betrekking tot het aantal banen dat door de reorganisatie getroffen wordt", luidt het in een persbericht.

Roularta heeft volgens Sanoma een bod gedaan op het vrouwenmagazineportfolio van Sanoma Media Belgium. Dat bestaat uit de merken Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling & Gael, als ook La Maison Victor, SheDeals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only. De websites, line extensions en socialemediakanalen van deze titels zijn eveneens in het bod opgenomen.

De interieurmediamerken blijven integraal onderdeel van Sanoma, "mede ook gezien het feit dat de redactionele synergie tussen België en Nederland op dit vlak heel sterk is", klinkt het. De voorgenomen wijzigingen hebben geen impact op het contentmarketingagentschap HeadOffice.

96 jobs verdwijnen

De handel in het aandeel Roularta werd vanochtend opgeschort op de beurs van Brussel.