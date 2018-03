Film over Guust Flater volgende week in zalen

Er komt een film met Guust Flater in de hoofdrol. De meest nonchalante en ongedisciplineerde kantoorklerk Guust Flater krijgt na meer dan zestig jaar een eerste film over zijn avonturen in de Franse film ‘Gaston Lagaffe’.

De Franse regisseur Pierre-François Martin-Laval brengt op 4 april de eerste film uit rond het tekenfilmfiguurtje dat in 1957 uit de pen van de Belg André Franquin ontstond. In de film heet Guust Flater ‘Gaston Lagaffe’, de film komt uit in Frankrijk, België en Zwitserland.

Tekenaar Franquin heeft altijd geweigerd dat zijn figuren tot leven werden gebracht op het witte doek, maar na zijn overlijden in 1997 kregen ook die andere bekende figuurtjes, Robbedoes en Kwabbernoot, een eigen film.

Voor het hele gezin

Zijn erfgenamen gaven Pierre-François Martin-Laval carte-blanche. "Ik ben altijd gefrustreerd geweest omdat mensen meenden dat ik alleen films kan maken voor adolescenten", zegt de regisseur aan het Franse persagentschap AFP. “Met ‘Profs’ bereikte ik vier miljoen bezoekers en met ‘Les Profs 2’ 3,5 miljoen. Met Gaston Lagaffe heb ik een film gemaakt die zowel mijn dochters als mezelf kan doen lachen.”

Jonge acteur

De hoofdrol wordt vertolkt door de negentienjarige Théo Fernandez. Deze komiek werd per toeval gespot tijdens een casting bij UGC, dat co-producer en verdeler van de film is. Fernandez was eigenlijk voor een ander project naar UGC afgezakt en viel in de wachtzaal in slaap, waardoor hij zijn beurt tijdens de casting miste. En dat is exact wat ook Guust Flater zou kunnen overkomen in de film.