Film over aanslag Thalys in cinema

De film van Clint Eastwood over de verijdelde aanslag op de Thalystrein is vanaf morgen in de bioscoopzalen te zien. The 15:17 to Paris, zo heet de film, vertelt het verhaal van drie Amerikaanse militairen die tijdens hun vakantie in Europa een aanlag verijdelen op een Thalystrein richting Parijs. De hoofdrollen worden gespeeld door de militairen zelf en niet door acteurs.

21 augustus 2015. Een terrorist die in Brussel op de Thalys naar Parijs is gestapt, wil een bloedbad aanrichten op de trein. Drie Amerikaanse vrienden op rondreis in Europa kunnen hem stoppen.

“Het was echt surrealistisch voor mij om terug te gaan en alles te herbeleven precies waar het was, en hoe bang we allemaal waren”, zegt Spencer Stone. “Maar tegelijkertijd wisten we dat we iets moesten doen. We konden ons niet laten verlammen door de angst.”

Gewonden voorkomen

Zijn vriend Alek Skaraltos vult aan: “Spencer en ik hadden alle twee vaardigheden die we geleerd hadden in ons leven en in het leger, en die kwamen echt van pas op die trein.” Door hun optreden konden de mannen voorkomen dat er veel gewonden vielen.

Clint Eastwood regisseerde de film die voor een groot deel in een echte Thalystrein werd ingeblikt.

Echte helden

De film over de verijdelde aanslag is van Clint Eastwood. Voor een deel gefilmd óp de Thalys, mét de echte helden als zichzelf.

“Toen hij ons de rollen aanbood dacht ik: "Als mijnheer Eastwood denkt dat we dat kunnen, dan kunnen we dat!", zegt Stone.

Buitengewone dingen

“Het zijn gewone mensen die buitengewone dingen doen op een bepaald moment in hun leven. En ze moeten hun eigen lot in handen nemen”, vindt Eastwood.

Gewone mensen - militairen - die helden worden. Net daarom wordt de film niet overal positief onthaald. Heldenepos volgens sommigen, klef en typisch Amerikaans volgens anderen. Skarlatos meent dat het geen toeval was dat ze daar op dat moment waren. “Het was niet per toeval dat wij daar waren. Wij hadden de precieze vaardigheden en kennis voor die situatie. Het was voorbestemd”, besluit hij.