Filip Peeters leerde Duits "horizontaal"

Vanavond, in de laatste aflevering van ‘Alloo Bij’ van dit seizoen, volgen we Luk Alloo terwijl hij op stap gaat met acteur Filip Peeters. Peeters neemt hem mee naar Duitsland waar hij met zijn agent heeft afgesproken en toont hem zijn tweede passie.

Filip Peeters is niet alleen bij ons een veelgevraagd acteur. Ook in Duitsland speelt hij al jaren in vlekkeloos Duits mee in films en series. En dat terwijl hij maar één uur Duits kreeg op school. Aan Luk Alloo verklapt hij waarom hij zo goed Duits spreekt: zijn eerste vriendin kwam uit Duitsland. “En het schijnt dat je een taal veel beter leert als je horizontaal ligt omdat er dan meer bloed naar je hersens gaat”, grapt Peeters.

(Lees verder onder de video)

Naast rollen in lokale producties in Duitsland en Frankrijk speelt Peeters binnenkort een belangrijke rol naast Italiaanse superster Monica Belluci en de Britse Oscarwinnaar Sir Ben Kingsley in de Brits-Israëlische film ‘Spider in the Web’. Hier blijft hij echter heel rustig bij. “Omdat ik geen 18 meer ben, maar 55. Het is ook maar dat. Er zijn belangrijkere dingen in het leven.”

Eieren

Peeters vertelt aan Alloo dat hij vroeger geloofde dat hij eieren kon leggen. “Mijn moeder gaf ons dikwijls mais en zei: ‘Goed mais eten, dan kan je ook eieren leggen’”, aldus Peeters. “Ik zei dan ook tegen de melkboer: ‘Mevrouw, dankuwel voor de melk, de room en de boter, maar eieren moet je niet meer brengen, die leg ik wel zelf’”

(Lees verder onder de video)

Bijklussen in de keuken

Acteren is niet Peeters’ enige passie: in het weekend klust hij bij als souschef. Na zijn middelbare school heeft hij immers eerst een koksdiploma gehaald.

Coquilles reinigen, vlees snijden, sausen maken, hij kan het allemaal. “Werken met eten is iets wat je doorgeeft, cultureel erfgoed. Mijn dochter vindt het nu ook fantastisch. Het heeft iets heel zinnelijks. Het vastpakken van eten, het voelen. Dit is pure ontspanning voor mij.”

Alloo Bij Filip Peeters ziet u vanavond om 21.40 uur op VTM.