Gisterenavond is de musical Titanic in première gegaan, in open lucht, aan het Donkmeer in Berlare. Het meer is daarvoor de perfecte locatie, vindt de organisatie. Het lijkt alsof het legendarische schip er echt tegen een ijsschots vaart en vergaat.

120 acteurs en figuranten nemen deel aan het spektakel. Enkelen van hen zijn Ivan Pecnik en Peter Bulckaen. Alle veertien voorstellingen zijn al volledig uitverkocht.