Felix Van Groeningen wint twee prijzen op Hollywood Film Awards

'Beautiful boy', het Amerikaanse debuut van Felix Van Groeningen, heeft twee prijzen in de wacht gesleept op de Hollywood Film Awards, de eerste filmprijzen van het seizoen.

Van Groeningen werd bekroond met de prijs voor beste doorbraak terwijl acteur Timothée Chalamet in de categorie beste bijrol in de prijzen viel. Opvallend: Van Groeningen kreeg de prijs uit handen van Brad Pitt, wiens productiehuis verantwoordelijk is voor de film.

Het Engelstalige debuut van Van Groeningen werd eerder al op lovende recensies onthaald. "Een ernstig maar authentiek drama over een drugsverslaving dat weet te ontroeren", schreef Variety na de eerste vertoningen op filmfestivals.

Uitstekende vertolkingen

Behalve delicate aanpak van de regisseur loofde het Amerikaanse vakblad ook de vertolkingen van Timothée Chalamet, als de jonge drugverslaafde Nic, en Steve Carell, als de wanhopige vader David die zijn zoon uit de klauwen van zijn verslaving probeert te krijgen. "Hun uitstekende vertolkingen zouden moeten helpen om deze meeslepende film in de awards-buzz-sfeer te lanceren", luidde het. Die laatste zin wakkerde alvast de hoop aan op eventuele nominaties, misschien zelfs voor een Oscar.

In België komt de film vanaf 21 november in de zalen. De nationale première voor 'Beautiful Boy' was voor Film Fest Gent, dat de 45e editie op 19 oktober afsloot met de vertoning van het Hollywooddebuut van Van Groeningen, die eerder 'Belgica', 'The Broken Circle Breakdown' en 'De helaasheid der dingen' maakte.