FB past privacy-instellingen aan

Facebook kondigt een reeks maatregelen aan die het makkelijker maken om de privacy-instellingen aan te passen. Aanleiding is het schandaal rond het misbruik van gebruikersgegevens. “De laatste week toonde aan hoe hard het nodig is om ons beleid te versterken om onze gebruikers te helpen”, klinkt het in een mededeling van de sociaalnetwerksite.

"Ik beloof beter te doen voor jullie", zegt CEO Marc Zuckerberg, in een reactie op het schandaal rond Cambridge Analytica. “Het is onze verantwoordelijkheid om onze gebruikers te beschermen.” De nieuwe aanpassingen zouden het voor de Facebookgebruikers makkelijker moeten maken om gegevens te wissen. Ook de privacy-instellingen zouden zichtbaarder moeten worden.

Ontwikkeling software

Vorige week kwam aan het licht dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers had verzameld, zonder dat die daar hun toestemming voor gegeven hadden.

Het bedrijf zou de gegevens hebben gebruikt voor de ontwikkeling van software waarmee het kiesgedrag kan voorspeld en beïnvloed worden. In 2016 werkte Cambridge Analytica voor de presidentscampagne van Donald Trump.

(Lees verder onder de video)

Rol bij brexit

Gisteren zei klokkenluider en ex-medewerker van het Britse bedrijf, Christopher Wylie, dat Cambridge Analytica ook een cruciale rol heeft gespeeld bij de volksraadpleging over de brexit. Volgens Wylie heeft Aggregate IQ (AIQ), een Canadees databedrijf, samengewerkt met Cambridge Analytica om in de aanloop naar de brexitstemming het pro-brexit-kamp te helpen bij het omzeilen van het uitgavenplafond. Zonder AggregateIQ zou het 'Leave'-kamp, dat het referendum nipt won met twee procent voorsprong, nooit zijn slag hebben thuisgehaald, zei hij.

Bekijk ook: