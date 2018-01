Fast & Furious live in Sportpaleis

Fans van snelle auto's en spectaculaire achtervolgingen moeten dit weekend in het Sportpaleis in Antwerpen zijn. Daar kan je gaan kijken naar 'Fast & Furious Live', gebaseerd op de gelijknamige populaire Amerikaanse filmreeks. Tijdens de show spelen stuntmannen de grootste filmscènes na, met enkele van de originele auto's.

'The Fast & The Furious' is één van de populairste reeksen ooit. Er zijn al acht films van uit en nu is er dus ook voor het eerst een liveshow.

“Sommige auto's die we gebruiken komen ook echt uit de film, sommige komen rechtstreeks uit de studio”, zegt Mark Ebulue, een van de acteurs. “De show is voor iedereen en zeker voor de fans. “

"Gevaarlijk en moeilijk"

Twee uur lang gebrul van motoren, de geur van verbrand rubber en véél special effects. Elf stuntpiloten - mannen én vrouwen - hebben vier maanden lang getraind.

“Het is gevaarlijk en moeilijk, ja. Maar we nemen berekende risico's. Iedereen heeft een achtergrond als racepiloot of stuntman”, zegt Sebastien Fouasier, een stuntpiloot. “En we hebben ruim vier maanden samen getraind zodat we de risico kennen en er geen gevaar is voor ons en voor het publiek.”