FAROEK Live zoekt gijzelaars en toont vermiste vrouw

In FAROEK Live gaat Faroek Özgünes vanavond met de hulp van de kijkers op zoek naar drie jongemannen die betrapt zijn bij een inbraak in het Oost-Vlaamse Herzele. Een van hen gijzelt een moeder en haar twee jonge kinderen.

Op videobeelden is te zien hoe ze onder bedreiging van een wapen met haar kinderen in haar auto moet stappen om hem naar Brussel te brengen.

Onderweg moet ze geld afhalen. Uit het onderzoek blijkt dat de drie verdachten enkele uren voordien in het Brusselse Centraal Station de trein naar Herzele hebben genomen. De mannen komen goed in beeld en de politie hoopt dat iemand hen herkent.

3D-reconstructie

Verder toont FAROEK Live voor het eerst een 3D-reconstructie van het hoofd van een vermiste vrouw in Geluwe, West-Vlaanderen. Het lichaam werd anderhalf jaar geleden zwaar verbrand achtergelaten in een gracht. De federale politie is er in geslaagd om de vrouw nu een gezicht te geven. Kijkers kunnen ook nu rechtstreeks reageren als ze de vrouw herkennen.

Tips tijdens uitzending

Faroek Özgünes gaat ten slotte ook uitgebreid in op de tips die binnengekomen zijn na de vorige uitzending. Vooral op de oproep naar getuigen van een vechtpartij tijdens het optreden van Dimitri Vegas en Like Mike in het Sportpaleis werd massaal gereageerd. Kijkers stuurden beelden door van die vechtpartij waarop de dader te zien is. De politie doet een nieuwe oproep om hem te identificeren.

Kijkers kunnen live reageren tijdens de reportages. Faroek houdt hen de hele uitzending lang op de hoogte van de tips die binnenkomen.